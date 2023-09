Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul Poppea lovește Europa! Chiar și țara noastra va fi afectata de el. Din cauza sa, vremea se va raci semnificativ in septembrie 2023.In prezent, se formeaza o depresiune in Peninsula Scandinava, ce va cobori treptat in latitudine, incepand o erodare a „cocoașei anticiclonice” de pe 3 septembrie…

- A fost declarata stare de dezastru, dupa ce furtunile violente insoțite de grindina uriașa au produse pagube majore cladirilor din orașul Bad Bayersoian din landul Bavariam Germania.Orasul a fost lovit de o furtuna puternica sambata cu grindina uriasa cu diametrul de pana la 8 centimetri, au anuntat…

- Vremea se schimba radical in vestul țarii. Dupa canicula sunt anunțate ploi torențiale, vijelii și grindina. Un nou val de canicula a cuprins, astazi, vestul țarii, meteorologii prognozand maxime de 41 de grade la umbra.

- Judetele din vestul, sudul si sud-estul tarii se afla joi sub atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Joi, valul de caldura se va extinde in vestul, sudul și sud-estul țarii, unde va fi canicula, disconfort termic ridicat, iar…

- Vremea extrema topeste Europa si ameninta sa carbonizeze industria turismului de 2 trilioane de dolari. Destinatii de vis din tari precum Grecia, Spania sau Italia ar putea sa devina doar o amintire.O vacanta de vara idilica s-a transformat intr-un cosmar dupa ce mii de oameni au fost evacuati de…

- Fenomenele meteo extreme devin din ce in ce mai dese. In unele zone, furtunile violente care vin dupa perioade de canicula aduc cu ele grindina de marimi nemaivazute. S-a intamplat in Italia, la Padova, unde bucațile de grindina cazute zilele trecute din cer erau cat o minge de tenis de camp sau chiar…

- Europa de Sud va continua sa se confrunte cu un val de caldura și saptamana viitoare, cand sunt așteptate temperaturi de pana la 48°C. In Spania, Italia și Grecia sunt deja temperaturi crescute de cateva zile deja.

- Meteorologii anunța vreme deosebit de caniculara in jumatatea sudica a țarii, cu temperaturi maxime de pana la 43 de grade. „Este posibil ca acest val de caldura peste Europa de sud și sud-est, zona in care ne aflam și noi, sa dureze cel puțin doua saptamani de aici inainte”, a spus la Digi24 Elena…