- Autoritațile din Grecia permit calatorilor sa intre in țara doar pe baza unui test antigen rapid, valabil 24 de ore. Pana in prezent, turiștii puteau ajunge in Grecia prezentand un certificat Covid . Calatorii pot merge in Grecia pe baza unui test antigen rapid Noile masuri decise de guvern vor fi valabile…

- Calatorii straini pot opta pentru un test rapid antigen sau un test PCR negativ la coronavirus pentru a intra in Grecia, a precizat joi guvernul de la Atena. Autoritațile au revenit astfel asupra anuntului de miercuri, conform caruia, din 19 decembrie, se va solicita exclusiv un test PCR negativ valabil…

- Grecia a anuntat miercuri o inasprire a conditiilor de intrare pe teritoriul sau pentru ”toti calatorii” incepand cu 19 decembrie, carora li se solicita un test PCR negativ valabil 48 de ore, relateaza AFP. ”Ca parte a eforturilor de a opri pandemia de COVID-19, tara noastra va primi vizitatori din…

- Peste 40.000 de rezidenti greci s-au vaccinat cu prima doza de vaccin impotriva Covid-19, potrivit unui raport publicat duminica in cotidianul Kathimerini, in prima saptamana din noiembrie in condițiile in care autoritaților au implementat noi masuri de restricție sub supravegherea strica a poliției.…

- Grecii care nu s-au vaccinat impotriva coronavirusului vor fi nevoiți sa prezinte un test negativ pentru COVID-19 pentru a putea intra in instituțiile de stat, banci, restaurante și magazinele de comerț cu amanuntul, noile masuri fiind anunțate dupa inca un record de infecții inregistrat marți, relateaza…

- Masura se va aplica de asemenea frizeriilor și saloanelor de coafura insa magazinele alimentare și lacașele de cult vor fi exceptate de la regula, potrivit Ekathimerini, relateaza Reuters.Autoritațile de la Atena au raportat 6.700 de noi infecții cu coronavirusul depistate in ultimele 24 de ore, cu…

