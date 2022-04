Stiri pe aceeasi tema

Ministrul grec al mediului si energiei a anuntat miercuri intr-un comunicat ca a convocat o reuniune "extraordinara" pentru elaborarea unor "scenarii alternative" in fata riscului penuriei de gaze cu scopul de a se "asigura aprovizionarea energetica normala a tarii", potrivit France Presse.

Forțele ruse care lupta in Ucraina au folosit mine antipersonal interzise in regiunea Harkov de estul țarii, potrivit Human Rights Watch.

Turcia a inaugurat vineri cel mai lung pod suspendat din lume, construit peste Stramtoarea Dardanele, frontiera naturala intre Europa si Asia, informeaza France Presse.

Ninsorile abundente care au cazut in aceasta saptamana in Turcia si in Grecia au provocat un adevarat haos in traficul rutier, feroviar si aerian din cele doua tari, informeaza DPA.

Ministrii de externe turc si armean s-au angajat sambata in Turcia sa continue procesul de normalizare intre cele doua tari, informeaza France Presse.

Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a regretat joi absenta unui progres, la discutiile avute cu omologul sau rus Serghei Lavrov in Antalia (Turcia), in privinta unei incetari a focului in Ucraina, relateaza France Presse si Reuters.

Presedintele Recep Tayip Erdogan a cerut marti Uniunii Europene sa trateze tara sa, Turcia, la fel cum o face cu Ucraina, fara sa astepte ca ea sa fie "lovita de razboi", noteaza France Presse.

Un total de 1.266 de migranti de 33 de nationalitati au fost arestati in cursul mai multor operatiuni in ultimele 24 de ore in Mexic, a anuntat joi Institutul national pentru migratie (INM), citat de agentia France Presse preluat de agerpres.