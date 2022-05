Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanți de rang inalt ai Suediei și Finlandei vor merge in Turcia pentru discuții al caror scop este sa inlature obiecțiile Ankarei in legatura cu aderarea la NATO a celor doua țari nordice, a anunțat luni Ministerul suedez de Externe, informeaza Digi24.ro .

- Grecia acuza Turcia ca ii incalca spațiul aerian cu avioane de lupta, considerand ca aceste acțiuni sunt intenționate. Ministerul de Externe de la Atena a transmis un comunicat in care reclama „survoluri masive” ale unor avioane ale Turciei in spațiul aerian al Greciei. Grecia susține ca Turcia comite…

- Bombardiere turce au zburat deasupra a sapte insule grecesti locuite miercuri, inclusiv Insula Samos, care are aproximativ 33.000 de locuitori. In acest context, Ministerul de Externe al Greciei a transmis un comunicat in care vorbește despre "survoluri masive" si acuza Turcia de "provocari inacceptabile,…

- Delegațiile rusa și ucraineana au sosit la Istanbul, pentru primele discuții fața in fața dupa mai bine de doua saptamani. Cel mai ambițios obiectiv al Ucrainei la discuțiile din Turcia este un acord de incetare a focului, a spus ministrul de Externe al Ucrainei. In legatura cu presupusa otravire a…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a discutat telefonic cu omologul sau ucrainean, Dmitri Kuleba, despre intilnirea delegațiilor Moscovei și Kievului la Istanbul. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti cu referire la Ministerul turc de Externe. "S-a discutat despre situația de ultima ora…

- O moschee care adapostea 86 de civili, inclusiv copii, a fost bombardata in Mariupol, a anunțat sambata, 12 martie, Ministerul de Externe al Ucrainei. Turcia nu a reacționat dupa aceasta informație. Guvernul turc a refuzat sa reacționeze sambata la informațiile despre bombardarea moscheii Suleiman Magnificul…

- Grecia a anuntat sambata ca sase civili din minoritatea greaca au fost ucisi si alti sase raniti in urma bombardamentelor rusesti in apropiere de Mariupol, in Ucraina, si ca l-a convocat luni pe ambasadorul Rusiei la Ministerul de Externe, informeaza AFP si Reuters. Bombardamentele au avut loc la…