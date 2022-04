Grecia accelerează explorarea gazelor pentru a reduce dependenţa de energia rusă. Ar putea avea rezerve de peste 600 de miliarde de metri cubi Grecia ar putea avea rezerve de gaze recuperabile de peste 600 de miliarde de metri cubi, a declarat joi un director general al comisiei sale pentru hidrocarburi, in timp ce Atena accelereaza explorarea gazelor pentru a reduce dependenta de energia rusa, transmite Reuters. Grecia acopera aproape 40% din consumul sau anual de energie de aproximativ […] The post Grecia accelereaza explorarea gazelor pentru a reduce dependenta de energia rusa. Ar putea avea rezerve de peste 600 de miliarde de metri cubi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

