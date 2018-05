Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, prin Centrul Europe Direct Regiunea Centru, alaturi de Primaria Municipiului Alba Iulia, au organizat, in 11 mai 2018, Crosul Europei, editia a V-a, eveniment in aer liber la care au fost invitati sa participe toti amatorii de miscare in aer liber. La eveniment…

- Comisia Europeana instituie obligativitatea includerii datelor biometrice in cartile de identitate, masura fiind inclusa intr-un set de propuneri avand ca scop restrangerea spatiului de manevra al teroristilor si infractorilor, lipsindu-i de mijloacele necesare pentru planificarea, finantarea si…

- Ia te uita ce veste minunata: Deutsche Telekom intentioneaza sa investeasca in Grecia pana la doua miliarde de euro in infrastructura si retele mobile de a cincea generatie (5G), a declarat seful companiei germane, Tim Hottges dupa intalnirea cu premierul Alsexis Tsipras. Mai detaliat, cica pana in…

- Deutsche Telekom isi suplimenteaza participatia detinuta la grupul OTE, proprietarul Telekom Romania, prin achizitia unui pachet de 5% din actiunile companiei care este cel mai mare operator de telecomunicatii din Grecia, pentru 282 de milioane de euro.

