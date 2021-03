Grecia a sarbatorit joi 200 de ani de la declansarea revolutiei ce a condus la castigarea independentei de Imperiul Otoman, ceremoniile gandite sa marcheze un nou inceput dupa deceniul de criza financiara fiind restranse din cauza restrictiilor impuse in pandemie, transmite Reuters. La parada anuala de Ziua independentei au asistat, printre altii, printul Charles, mostenitorul coroanei britanice, al carui tata, printul Philip, s-a nascut pe insula Corfu in familia regala a Greciei, precum si prim-ministrul rus Mihail Misustin. Foto: (c) Alkis Konstantinidis / REUTERS Presedintele francez Emmanuel…