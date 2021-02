Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca autoritatile portugheze au anuntat noi masuri cu privire la conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Portugheze, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica incepand cu data de 31 ianuarie, ora 00:00. ”Conform informatiilor comunicate public…

- Scolile primare si gradinitele s-au redeschis luni, in Grecia, la doua luni de la inchiderea acestora din cauza pandemiei de COVID-19. Insa lockdown-ul impus pe 7 noiembrie va continua pana cel putin pe 18 ianuarie, a anuntat guvernul elen, citat de AFP.

- Autoritațile de la Kiev au decis sa ia o serie de masuri mai drastice in contextul gestionarii pandemiei de coronavirus. Potrivit unian.ua, incepind cu ziua de vineri in țara vecina vor fi inchise scolile, restaurantele si salile de sport. Se intimpla dupa ce au fost inregistrate peste 1 milion de infectii…

- Toate persoanele care intra in Grecia, pe cale rutiera, prin punctul de frontiera Promachonas, vor fi supuse testarii rapide pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, rezultatul fiind comunicat imediat, anunța MAE. „Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile elene au…

- uedia, țara care a avut printre cele mai relaxate masuri pentru prevenirea pandemiei de COVID-19, a anunțat, luni, ca va interzice formarea de grupuri mai mari de opt persoane in spațiile publice. Pana acum, in Suedia maximul de persoane permise intr-o adunare publica era de 50-300 de persoane, in funcție…

- Grecia anunța noi masuri in contextul pandemiei de COVID-19, astfel ca, de marți, toate persoanele sunt obligate sa completeze formularul PLF și sa prezinte un test PCR inainte de intrarea in țara. Și cei care pleaca din Grecia trebuie sa completeze formularul, cu excepția turiștilor, potrivit unui…

- Grecia intra in carantina pentru trei saptamani, anunțul a fost facut, joi, de premierul Kyriakos Mitsotakis pentru a opri inmulțirea cazurilor COVID-19, scrie Ekathimerini.„Am ales sa iau masuri drastice mai devreme decat mai tarziu”, a spus premierul Kyriakos Mitsotakis, joi, citat de Ekathimerini.…