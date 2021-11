Grecia: A început procesul voluntarilor pro-imigrație acuzați de spionaj Pe insula greaca Lesbos a început procesul a 24 de angajați ai unor ONG-uri umanitare implicați în salvarea refugiaților în contextul în care mai multe organizații pentru drepturile omului cer renunțarea la acuzațiile de spionaj și divulgare a unor secrete de stat, relateaza Reuters.



Angajații și voluntarii, o parte dintre ei straini, au lucrat pentru Emergency Response Center International (ERCI), un ONG care a cautat și salvat migranți aflați pe mare în jurul insulei Lesbos între 2016 și 2018.



Daca vor fi gasiți vinovați ei vor putea primi o… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

