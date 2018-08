Stiri pe aceeasi tema

- A fost un imprumut de urgența de aproape 62 de miliarde de euro oferit in ultimii 3 ani prin Mecanismul de Stabilitate Europeana pentru a susține guvernul grec sa reformeze economia și sa recapitalizeze bancile, informeaza TVR. Lucru realizat printr-o austeritate draconica ce a presupus taieri…

- Grecia va pune punct celui mai amplu program de asistenta financiara din istorie in data de 20 august si spera ca va fi capabila sa se imprumute din nou de pe pietele internationale, scrie Reuters. După o criză a datoriilor de nouă ani care i-a redus Produsul Intern Brut cu un sfert şi…

- La doua luni de cand a castigat show-ul „Bravo, ai stil! All Stars”, Silvia Popescu a recunoscut ca are iubit. Silvia a dezvaluit ca este la inceputul unei relatii de iubire, scrie viva.ro . Barbatul este roman, dar vara aceasta o petrece in Grecia. In cateva saptamani se vor vedea si vor fi impreuna.…

- Grecia a primit luni ultima transa, de 15 miliarde de euro, din ajutorul acordat de creditorii din zona euro pentru acoperirea necesitatilor sale de finantare, a anuntat luni directorul general al...

- Guvernele din zona euro au reusit joi noaptea, dupa peste sase ore de negocieri, sa ajunga la un acord indelung asteptat pentru reducerea datoriei Greciei, intr-un moment in care Atena se pregateste sa incheie in 20 august al treilea program de asistenta financiara, in valoare de 86 de miliarde de euro,…

- Ministrii de externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, in Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord, informeaza AFP si Reuters. Intrarea in vigoare…

- Fundația Dreptul la Educație, impreuna cu OTP Bank Romania, au lansat in luna mai, in mai multe orase din tara, un program de educație financiara dedicat adulților. In cadrul cursului desfașurat la Zalau, participanții au avut ocazia sa aprofundeze noțiuni financiare și sa impartașeasca din experiențele…

- Allview a anuntat primul smartphone din portofoliul sau care ruleaza un sistem de operare Android Go, in acest caz 8.0 Oreo. Telefonul are un pret de 370 de lei pe site-ul companiei si este disponibil in variantele de culoare negru si auriu.