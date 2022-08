Stiri pe aceeasi tema

- ”Un ciclu de 12 ani care le-a adus durere cetatenilor, a facut economia sa stagneze si a divizat societatea se incheie”, subliniaza premierul conservator Kyriakos Mitsotakis. ”Un nou orizont clar de crestere (economica), unitate si prosperitate apare pentru toti”, anunta el. In 2010, Guvernul grec,…

- Grecia a ieșit din procedura de supraveghere extinsa impusa de Comisia Europeana dupa 12 ani, a anunțat, sambata, prim-ministrulKyriakos Mitsotakis, declarand „o zi istorica pentru Grecia și pentru greci”.

- Dupa 12 ani de supraveghere extinsa impusa de Comisia Europeana, Grecia a intors pagina, a anuntat sambata premierul elen Kyriakos Mitsotakis, intr-un discurs catre natiune, transmite AFP.

- Grecia va iesi, in data de 20 august, din asa-numitul cadru de supraveghere extinsa impus de Uniunea Europeana, a anuntat miercuri Ministerul de Finante de la Atena, o masura care va da tarii o mai mare libertate in elaborarea politicii economice, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis si-a cerut scuze liderului partidului socialist de opozitie al tarii care nu a stiut ca era ascultat de serviciile secrete in 2021, adaugand ca el nu ar fi permis asa ceva niciodata, relateaza sambata Reuters. Cazul i-a socat pe greci si a provocat scandal politic.…

- Premierii Greciei și Bulgariei au inaugurat, vineri, un nou gazoduct care va aproviziona Bulgaria cu gaze din Azerbaidjan, dupa ce aprovizionarea cu gaze din Rusia a fost intrerupta in aprilie, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro . Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a subliniat importanta…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a promis anul viitor majorari de pensii pentru prima data dupa mai bine de zece ani, afirmand ca Grecia s-a indepartat definitiv de haosul financiar care a necesitat trei planuri de salvare internaționale, scrie Reuters.

- Nicolae Ciuca va efectua joi o vizita de lucru in Republica Elena, cu prilejul operationalizarii interconectorului de gaze Grecia – Bulgaria, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Cu aceasta ocazie, premierul va avea o intrevedere tete-a-tete cu prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis.…