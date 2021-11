Grecia a fost vizitata de 8,6 milioane de turiști, in primele opt luni ale anului, cu 79,2% mai mulți decat in aceeași perioada a anului trecut. Numarul turiștilor straini care au vizitat Grecia in primele opt luni din 2021 a ajuns la 8,6 milioane, o crestere de 79,2% fata de perioada similara din 2020, ceea ce inseamna ca ”ne-am indeplinit obiectivul pentru acest an, de a ajunge la 50% din cifra de afaceri inregistrata de sectorul turismului in 2019”, a declarat ministrul elen al Turismului, Vassilis Kikilias, la postul de radio Skai, citat de Agerpres. In luna septembrie, sosirile turistilor…