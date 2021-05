Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a deschis de sambata posibilitatea vaccinarii anti-COVID-19 pentru toate persoanele cu varsta peste 30 de ani, alaturi de categoriile vulnerabile, lucratorii din sanatate si profesori, iar pana la sfarsitul lunii iunie spera sa fie vaccinati toti cetatenii care isi doresc acest lucru, relateaza…

- Grecia a deschis de sambata posibilitatea vaccinarii anti-COVID-19 pentru toate persoanele cu varsta peste 30 de ani, alaturi de categoriile vulnerabile, lucratorii din sanatate si profesori, iar pana la sfarsitul lunii iunie spera sa fie vaccinati toti cetatenii care isi doresc acest lucru, relateaza…

- Este a treia zi de vaccinare in primul centru de vaccinare drive-thru din București, in aceasta dimineața zeci de oameni așteptau la coada sa se imunizeze. Centrul din Bucuresti este deschis zilnic de la ora 8.00 pana la ora 20.00, pana pe 12 septembrie. Chiar daca este 1 mai numarul persoanelor din…

- Grecia si-a propus sa vaccineze cu cel putin o doza intreaga populatie de peste 30 de ani pana la sfarsitul lunii mai, pentru a putea deschide sezonul turistic si a relansa activitatea economica, relateaza joi EFE. Autoritatile sanitare au deschis joi platforma de inregistrare pentru vaccinarea anti-COVID-19…

- Grecia si-a propus sa vaccineze cu cel putin o doza intreaga populatie de peste 30 de ani pana la sfarsitul lunii mai. Decizia a fost luata pentru a putea deschide sezonul turistic si a relansa activitatea economica, relateaza joi EFE, potrivit Agerpres.

- Cluj-Napoca a depașit rata de vaccinare de 40%, județul fiind pe primul loc pe țara în ceea ce privește procesul de vaccinare anti-COVID. Potrivit prefectului de Cluj, aproximativ 6.000 de persoane de imunizeaza zilnic în județ. …

- Draghi a declarat, potrivit ABC News, ca Italia trebuie sa se concentreze pe vaccinarea 100% a varstnicilor si a persoanelor vulnerabile pentru ca activitatea economica a tarii sa poata fi reluata rapid. El s-a aratat increzator, in ciuda unei incetiniri a administrarii vaccinurilor anti-Covid in timpul…

- Grecia a fost lovita de cea mai puternica ninsoare din ultimul deceniu. Amploarea ninsorilor a blocat vaccinarea populației in Atena și locuitorilor capitalei li s-a recomandat sa evite ieșirile din casa, potrivit Associated Press. In Atena, ninsorile sunt o raritate. Din cauza zapezilor,…