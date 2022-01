Grecia a decis reducerea carantinei pentru a nu paraliza functionarea tarii in timpul valului de infectari de COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a decis marti reducerea la cinci zile a carantinei pentru persoanele confirmate cu COVID-19, dar care sunt asimptomatice ori au simptome usoare, pentru a preveni astfel paralizarea functionarii tarii in urma cresterii fulminante a infectarilor cu varianta Omicron a coronavirusului, relateaza…

- Italia a anunțat, marți, noi regulii de intrare pe teritoriul țarii, din cauza ingrijorarilor legate de noua varianta Omicron. In prezent, calatorii din UE pot intra in Italia doar cu dovada certificatului digital de vaccinare. Conform noilor reguli, aceștia vor trebui sa prezinte și un test negativ.…

- Imunizarea cu doua doze cu vaccinul anti COVID 19 de la compania farmaceutica Pfizer BioNTech au oferit o protectie de 70 impotriva riscului de spitalizare in Africa de Sud in saptamanile recente, potrivit unui studiu major realizat in conditii reale despre impactul potential al tuplinii Omicron.In…

- India, Grecia și Romania, precum și patru state americane, vor fi adaugate duminica pe lista Japoniei cu zonele din care cetațenii sau rezidenții straini care revin in țara vor fi supuși unor cerințe de carantinare mai stricte, ca parte a eforturilor de a preveni raspandirea variantei Omicron a coronavirusului,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca este dreptul fiecaruia de a decide daca vrea sau nu sa se vaccineze impotriva Covid-19, excluzand o propunere a președintei Comisiei Europene privind obligativitatea, dar i-a ironizat pe cei care raspandesc teorii ale conspirației, potrivit unui interviu acodat…

- Probe analizate in aceasta etapa a studiului conțin in proporție majoritara tulpina Delta a coronavirusului.Potrivit raportului, probele analizate conțin in proporție majoritara tulpina Delta a coronavirusului, nefiind identificata o varianta romaneasca a coronavirusului sau prezența noii tulpini Omicron…

- Un actor grec a forțat anularea unei piese de teatru de Eugen Ionesco, in Atena, Grecia, dupa ce a refuzat sa joace doar pentru publicul vaccinat, atragand critici și laude in egala masura, pe fondul unui val de infecții cu Covid-19 in țara. Cazurile de coronavirus din Grecia au atins niveluri record…