Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a inceput vaccinarea persoanelor varstnice impotriva maladiei Covid-19, sambata, dupa ce a imunizat mai intai cateva zeci de mii de angajati din sectorul medical in prima faza a campaniei sale nationale ce vizeaza limitarea raspandirii noului coronavirus, informeaza agerpres.ro .

- Grecia a inceput vaccinarea persoanelor varstnice impotriva maladiei COVID-19, sambata, dupa ce a imunizat mai intai cateva zeci de mii de angajati din sectorul medical in prima faza a campaniei sale nationale ce vizeaza limitarea raspandirii noului coronavirus, informeaza Reuters potrivit agerpres.…

- Organizația Mondiala a Sanatații nu sfatuiește guvernele sa ceara dovezi ale vaccinarii sau imunitații Covid ca o condiție pentru calatoriile internaționale, invocand „aspecte critice inca necunoscute” cu privire la eficacitatea lor in reducerea transmisiei și a disponibilitații limitate, relateaza…

- Numar total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (incepand cu data de 27 decembrie 2020) - 140.447 The post Situația persoanelor vaccinate impotriva COVID-19 la data de 12 ianuarie 2021: 140.447 de persoane vaccinate first appeared on Partener TV .

- Mai multi comercianti romani ofera reducere 10% persoanelor care s-au vaccinat cu noul vaccin impotriva COVID-19. Actiunea este lansata de Asociatia Comerciantilor din Centrul Istoric al Brasovului impreuna cu Asociatia Smart City Brasov si ofera, prin intermediul locatiilor din centrul Brasovului,…

- Au fost puse la dispoziție noi fișe de raportare a reacțiilor adverse suspectate post-imunizare la vaccinurile impotroiva COVID-19, de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor…

- „Am putea redeschide scoala in siguranta la sfarsitul lui martie – inceputul lui aprilie, cand incepem a treia etapa de vaccinare. Cam asta este perioada in care noi estimam inceperea vaccinarii impotriva COVID-19 in etapa a treia, deci atunci vom fi terminat deja etapa a doua de vaccinare, adresata…

- Calin Popescu Tariceanu vrea dezbatere pe tema vaccinarii populației impotriva Covid 19. Politicianul crede ca autoritațile vor sa-i oblige pe cetațeni sa se vaccineze și dorește sa afle ce parere au...