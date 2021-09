Stiri pe aceeasi tema

- Grecia si Franta isi vor consolida cooperarea strategica, a declarat premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, luni seara, cu cateva ore inainte de a se anunta la Paris un contract militar cu Franta, noteaza AFP preluat de agerpres. "Ne indreptam spre o consolidare consecventa a parteneriatului strategic…

- Decizia Canberrei de a anula acest contract de achizitionare a 12 submarine franceze cu propulsie diesel-electrica, in valoare de 56 de miliarde de euro, in favoarea furnizarii unor submarine americane cu propulsie nucleara, a infuriat Parisul. ”Australia nu are nevoie sa-si dovedeasca atasamentul,…

- Socialista Anne Hidalgo, primarul Parisului, si-a anuntat duminica oficial candidatura la alegerile prezidentiale din Franta din 2022, adaugandu-se astfel listei de aspiranti ai unei stangi divizate, relateaza AFP si Reuters, citat de agerpres. "Cunoscand gravitatea vremurilor noastre si pentru…

- Pentru al saptelea weekend la rand, zeci de mii de persoane au iesit sambata in strada in Franta pentru a protesta impotriva impunerii certificatului sanitar COVID-19 pentru accesul in anumite spatii inchise si in unele mijloace de transport, relateaza agentia DPA. In total, pe tot cuprinsul Frantei…

- Italia și acum Irlanda se alatura Franței și impun un certificat de vaccinare persoanelor care vor sa intre in restaurante, baruri sau cinematografe. Dezbaterea pe aceasta tema este in toi și in Germania, iar premierul britanic vrea și el sa ii lase pe nevaccinați in afara cluburilor de noapte, scrie…

- Doi frati acuzati ca au furat peste trei miliarde si jumatate in bitcoin de la compania lor de criptomonede au cumparat cetatenia unei insule din Pacific inainte de a disparea fara urma, relateaza The Sun. Cei doi sustin ca au fost atacati de hackeri si vor sa-si dovedeasca nevinovatia.

- Expertul in sanatate publica Razvan Chereches a transmis marți pe pagina de Facebook ca noile masuri anunțate de Franța, printre care și vaccinarea obligatorie a angajaților din sistemul sanitar, nu sunt o solutie foarte buna. Expertul susține ca ”ar functiona mai bine oferirea de recompense si facilitati…

- Romania și Franța sunt țarile din Uniunea Europeana cu cel mai ridicat deficit de cont curent in primul trimestru al anului 2021. Romania a inregistrat un deficit de minus trei miliarde de euro și urmeaza Franței cu un deficit de minus 11 miliarde de euro. Urmatoarele doua țari in clasament sunt Grecia…