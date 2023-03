Grecia: a crescut numărul morților în urma accidentului feroviar de marți Numarul morților in urma accidentului feroviar de marți din Grecia a crescut la 57, a declarat un medic legist pentru BBC. Eleni Zaggelidou, unul dintre cei zece medici legiști care lucreaza la ancheta, a declarat ca a fost prelevat ADN-ul de la 57 de trupuri neinsuflețite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

