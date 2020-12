Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați greci de pe insula Rodos au fost arestați sub suspiciunea de spionaj impotriva Greciei, a anunțat poliția, citata de Reuters. Autoritațile nu au specificat in numele cui ar fi spionat cei doi. Unul dintre suspecți a lucrat la un consulat de pe insula, a precizat poliția…

- Oficialii eleni au declarat, vineri, ca saloanele de coafura și librariile se vor redeschide in timpul sezonului de Craciun, dar va ține inchise majoritatea celorlalte magazine. Cele mai multe restricții continua pana pe 7 ianuarie pentru a contribui la stoparea raspandirii coronavirusului, relateaza…

- Noul coronavirus a fost depistat la nurci din doua ferme situate in nordul Greciei, a anuntat vineri un oficial din Ministerul Agriculturii, potrivit Reuters. Tulpina depistata la nurci nu a suferit mutatii fata de cea descoperita la oameni, a mai precizat oficialul, scrie agerpres.ro.…

- Grecia va introduce noi facilitați fiscale pentru a atrage persoanele care muncesc de acasa, sperând ca masura sa ajute economia grav afectata de pandemia de COVID-19, survenita dupa un deceniu de austeritate în aceasta țara, transmite CNBC. Orice persoana care se muta în Grecia…

- Un nou gard la frontiera dintre Grecia si Turcia va fi ridicat pana in luna aprilie a anului viitor, pentru a descuraja trecerea migrantilor, a anuntat sambata cabinetul premierului grec Kyriakos Mitsotakis. Mitsotakis, care a facut o vizita in regiunea Evros, din nord-estul Greciei, pentru a inspecta…

- Grecia a condamnat luni decizia Turciei de a trimite nava de explorare Oruc Reis in Mediterana de Est, calificand aceasta hotarare drept o ''amenintare directa la pacea si securitatea regiunii'', transmit AFP si Reuters. Nava controversata se va afla in Mediterana de Est ''din…

- Incepand de luni pana pe 4 octombrie, nu sunt permise grupuri mai mari de 9 persoane in aer liber, iar nuntile, inmormantarile si botezurile nu se pot organiza cu mai mult de 20 de persoane. De asemenea, toate concertele au fost anulate. Persoanele care au peste 68 de ani sunt sfatuite sa-si…

- Grecia se pregatea joi de sosirea unui ciclon mediteranean, cunoscut sub denumirea de ”medicane”, care urmeaza sa loveasca mai intai Insulele Ionice, in vest, inainte de a ajunge in peninsula Peloponez (sud) sau chiar la Atena, informeaza Reuters. Autoritatile grecesti au avertizat ca furtuna ”Ianos”…