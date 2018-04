Grecia a aprobat un acord cu SUA pentru modernizarea a zeci de avioane multirol F-16

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va incepe programul de modernizare a avioanelor multirol americane F-16, un program convenit in timpul vizitei efectuate in SUA de premierul Alexis Tsipras, dar care sta de o jumatate de an in asteptare din cauza costurilor sale ridicate pentru aceasta tara supra-indatorata, informeaza AFP si…

- Compania Naționala de Investiții a anunțat ca Guvernul a aprobat proiectul pentru consolidarea și modernizarea stadionului Giulești. Noua arena va avea 14.000 de locuri și va costa in jur de 26 de milioane de euro. "Va informam ca in sedinta de astazi 12 aprilie 2018, Guvernul a aprobat, indicatorii…

- Deutsche Telekom si-a exercitat dreptul de preemtiune si va plati 284,05 milioane de euro (348,87 milioane de dolari) pentru achizitionarea unei participatii de 5% in cea mai mare companie de telecomunicatii - Hellenic Telecommunications Organization (OTE), a anuntat miercuri Agentia pentru privatizare…

- In ultimele luni, ministrul Nikos Kotzias a mai primit scrisori de amenintare. 'Ultimul plic continea un glont si o scrisoare referitoare la eforturile sale privind problema macedoneana', a declarat sambata un oficial al politiei elene. Intr-o scrisoare primita in luna februarie, ministrul…

- Guvernul elen a decis ieri sa „suspende” campionatul de fotbal, dupa ce meciul dintre PAOK Salonic si AEK Atena a fost intrerupt duminica seara, patronul echipei gazda intrand pe teren inarmat pentru a protesta fata de nevalidarea unui gol, relateaza AFP. „Am decis sa suspendam campionatul”, a declarat…

- Guvernul a aprobat miercuri indicatorii tehnico-economici pentru stadioanele Steaua si Arcul de Triumf, arene care, alaturi de Dinamo si Rapid, vor fi modernizate conform regulamentului UEFA, a afirmat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, conform Agerpres.

- Guvernul grec a comunicat ca Republica Macedonia ar trebui sa adopte un nume "intraductibil" care ar permite solutionarea disputei intre cele doua tari, deoarece Atena considera ca numele Macedonia implica o revendicare teritoriala ce vizeaza regiunea omonima din nordul Greciei.