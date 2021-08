Stiri pe aceeasi tema

- De luni de zile in Grecia izbucneste un incendiu de padure dupa altul. Organizatii de mediu avertizeaza ca incendiile de padure si valurile de caldura le vor afecta oamenilor viata in continuare.

- Doua incendii majore de vegetatie au izbucnit luni in sudul Bulgariei, in condițiile in care este seceta severa, iar vintul a batut cu putere. Deocamdata, nu au fost puse in pericol casele locuitorilor din zona, dar Bulgaria se confrunta in aceste zile cu cel mai sever val de caldura din ultimii noua…

- Consulul Estoniei la Sankt-Petersburg, Mart Latte, a fost retinut marti, in timp ce primea "informatii clasificate" de la un cetatean rus, a anuntat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB), citat de Interfax, conform Reuters si EFE, pe fondul inmultirii cazurilor de spionaj intre…

- Ministerul Afacerilor Externe și-a recunoscut greșeala și a anunțat ca a dat afara traducatorul de la Ambasada Romaniei la Atena. „In contextul informațiilor anunțate de MAE in cursul zilei de ieri cu...

- Regulile de intrare in Grecia nu s-au modificat, anunța Ambasada Greciei la București, potrivit Digi24. Testarea la punctele de trecere a graniței se va face aleatoriu, ca pana acum, au mai menționat reprezentanții ambasadei pentru Digi24. Ministerul de Externe de la București este așteptat sa vina…

- Un urs a atacat duminica animalele dintr-o gospodarie din municipiul Campulung Muscel. Primarita Elena Lasconi e ingrijorata. Nu este singurul atac pe care salbaticiunile l-au dat saptamana aceasta in Arges, Ursii au ajuns in curti si la Cetateni, Darmanesti si Dambovicioara.

- Un urs a atacat duminica animalele dintr-o gospodarie din municipiul Campulung Muscel. Primarita Elena Lasconi e ingrijorata. Nu este singurul atac al salbaticiunilor de saptamana aceasta. Ursii au ajuns in curti si la Cetateni, Darmanesti si Dambovicioara.

- Eforturile de stingere a incendiului au fost ingreunate de vantul puternic. In ciuda acestui fapt, se pare ca situatia s-ar fi "ameliorat", conform unei declarații facute la radioul de stat de un purtator de cuvant al pompierilor. Din informațiile existente pana la acest moment, echipajele de pompieri…