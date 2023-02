Greața, amețeala și transpirațiile reci pot fi simptomele unei boli potențial fatale Durerea puternica in piept, resimțita ca o apasare ori strangere și care iradiaza spre umeri, brațe, la baza gatului ori pulseaza in mandibula, poate fi un semnal de alarma pentru un infarct miocardic acut, mai ales cand este insoțita și de greața, transpirații reci, oboseala, palpitații și stare de anxietate. Cu toate acestea, uneori, mai ales in cazul femeilor, durerea poate lipsi, fiind inlocuita de dificultați in respirație, amețeala sau leșin. In astfel de situații, infarctul este descoperit tarziu, cand inima este afectata iremediabil. Prin urmare, daca ai unele dintre aceste simptome,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

