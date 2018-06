Gravurile internaționale “Homeland” se văd la “Clio” Acest proiect expozitional a fost initiat de International Print Exchange Programme (IPEP) India 2017 si curatorul Rajesh Pullarwar care a lansat o invitatie artistilor din intreaga lume de a participa cu cate o lucrare. Au raspuns afirmativ 36 de artisti din tari precum Turcia, Marea Britanie, Noua Zeelanda, Australia, Polonia, Japonia, SUA, Portugalia, Argentina, Romania, Mexic, Franta si nu in ultimul rand India. Urmatorul pas a fost printarea fiecarei lucrari in 36 de exemplare pentru ca fiecare artist sa poata organiza expozitia in tara lui. In Romania, Adrian Sandu a fost artistul vizual… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Shree Muktajeevan Swamibapa Pipe Band” a fost inființata in 1972 și a devenit renumita in intreaga lume ca fiind o trupa cu stil și disciplina militara, formata din civili. Formația a avut spectacole la numeroase evenimente caritabile și la evenimente naționale importante. Read More...

- Vremea rea continua sa faca ravagii in mai multe țari din Europa. In timp ce Marea Britanie și Turcia sunt spalate de inundații puternice, iar Croația și Portugalia se confrunta cu incendii de vegetație, in nordul Spaniei grindina a distrus mai multe case și mașini.

- Echipa nationala de fotbal a Portugaliei a invins, duminica, cu scorul de 2-1 dupa prelungiri (1-1), reprezentativa Mexicului, in finala mica a Cupei Confederatiilor, turneu organizat in Rusia.

- Portughezul Andre Silva a ratat un penalti in minutul 17. In minutul 106, de la portughezi a fost eliminat Nelson Semedo. Si din echipa Mexicului a fost eliminat un jucator, Raul Jimenez, in minutul 112. Finala mare a Cupei Confederatiilor, Chile - Germania, este programata la ora 21.00, la Sankt Petersburg.

- Cupa Confederațiilor 2017 se joaca in Rusia in perioada 17 iunie – 2 iulie și va fi transmisa in intregime de TVR 2 și TVR HD. Semifinala 2 Joi, 29 iunie ora 21:00 Germania – Mexic 2-0 LIVE Goretzka (6 și 8) ACTUALIZARE 21.10. Start senzațional de meci pentru nemți, care au marcat de doua ori, prin…

- "Argentina denunța realizarea acestor exerciții militare pe teritoriul argentinian ocupat ilegal de Marea Britanie", potrivit unui comunicat al autoritaților de la Buenos Aires in care se face referința la manevrele prevazute intre 19 și 28 octombrie, "incluzand lansari de rachete 'Rapier'". Ambasadorul…

- La Colegiul Tehnic “Alexandru Domsa” din Alba Iulia a inceput prima intalnire transnationala din cadrul proiectului “The Power of Life Stories”/”Puterea povestilor de viata”, proiect finantat de catre Comisia Europeana, prin programul Grundtvig. Organizatiile participante sunt: Collectif d’Alfabetisasion,…

- Cristina Fernandez de Kirchner Argentina a anuntat ca va face o plangere formala impotriva Marii Britanii la Consiliul de Securitate al ONU. Presedintele Cristina Fernandez de Kirchner a declarat ca decizia Marii Britanii de a trimite una dintre cele mai moderne nave ale sale si pe Printul…