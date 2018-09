Stiri pe aceeasi tema

- Dispar rablele abandonate cu anii intre blocuri!Autoritatile din sectorul 4 al Capitalei vor ridica peste 800 de masini uitate de proprietari in locuri publice. Le vor duce direct la fier vechi sau le vor vinde la licitatie, daca nimeni nu le revendica in cinci zile. Dar prima zi de actiune s-a lasat…

- Guvernul aloca peste 200 de milioane de lei pentru refacerea infrastructurii afectate de inundații, din 28 de judete. Premierul Viorica Dancila a solicitat autoritatile locale, in ședința de Guvern, atentie maxima in zilele urmatoare pentru a interveni acolo unde se impune. „La propunerea Ministerului…

- Veniturile la bugetul de stat au crescut, fiind mai mari in primele sase luni ale acestui an cu 12% fata de aceeasi perioada a anului trecut, a declarat, luni, la Palatul Victoria, premierul Viorica Dancila, care prezinta bilantul la sase luni de guvernare. "Total venituri bugetare: semestrul I 2017…

- Suntem in plin sezon estival si, din pacate, se pare ca suntem si in sezonul accidentelor.Mai multe persoane aflate pe litoral au fost implicate in accidente soldate chiar si cu victime. Neatentia si graba la volan au produs in ultimele zile accidente grave. Salvatorii au fost la datorie chiar si in…

- Perioada de valabilitate a unui acord din partea unui parinte, pentru celalalt parinte care vrea sa calatoreasca cu un minor in strainatate, a fost prelungita la trei ani. Pana in prezent, un parinte avea nevoie de o procura de la celalalt parinte la fiecare calatorie cu un minor. Guvernul a aprobat,…

- Ana Pirvulescu, sora Elenei Gheorghe a avut astEzi ziua de na"tere, iar vedeta i-a transmis cele mai frumoase cuvinte. Profund emo:ionantE de acest eveniment frumos, vedeta "i-a fEcut curaj pentru a-i spune cele mai frumoase urEri Anei.

- Buzoienii sunt invitați de Primaria și Consiliul Local Merei la o megapetrecere in stațiunea Sarata Monteoru. Administrația locala și Consiliul Județean Buzau organizeaza in perioada 21-22 iulie, editia a IX-a a Festivalului „Zilele Monteorului”. Anul acesta, evenimentul va fi dedicat Centenarului Marii…