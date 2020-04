Stiri pe aceeasi tema

- Italia este țara care a suferit cel mai mult de pe urma virusului COVID-19. S-a crede insa, ca numarul persoanelor care au murit este mult mai mare decat s-a declarat, intrucat cei morți inafara spitalelor nu ar fi testați pentru infectarea cu COVID-19.

- PRESSALERT.ro a reușit, in aceasta dimineața, sa o contacteze pe Liliana Oneț, prefectul de Timiș și președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, pentru a obține un punct de vedere legat de acuzațiile dure, lansate aseara de catre directoarea DSP Timiș, Marian Radulescu. Va reamintim,…

- Alte 7 amenzi pentru nerespectarea autoizolarii, date de oamenii legii in Teleorman in Eveniment / on 22/03/2020 at 18:27 / Echipaje mixte de polițiști și jandarmi din județ au verificat, duminica, 838 de persoane aflate in izolare la domiciliu, in urma controlaelor fiind aplicate șapte sancțiuni…

- Autoritațilele brașovene continua sa ia masuri speciale de siguranța, pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19, și conforme cu deciziile luate la nivel național. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Brasov a aprobat, luni, o hotarare prin care a stabilit ca „orice manifestare…

- Autoritatile tulcene au amenajat 80 de locuri de cazare pentru persoanele care ar putea avea nevoie de carantina din cauza coronavirusului, mai mult de jumatate dintre acestea fiind intr-o tabara din Babadag, potrivit news.ro.Prefectura Tulcea a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca…

- Autoritatile judetuilui Olt au luat masuri de prevenire si control specifice noului Coronavirus si au pus la dispozitia cetatenilor un numar de telefon al Departamentului de Sanatate Publica unde pot apela in caz ca prezinta simptomele specifice coronavirusului. Prefectul județului Olt, Florin-Constantin…

- Situație alarmanta in Italia, unde coronavirus a lovit brusc cu un numar mare de cazuri in ultimele 48 de ore. Noile cifre din Italia sunt chiar și mai inspaimantatoare ca pana acum. Conform oficialitaților s-a ajuns la peste 100 de cazuri de coronavirus, astazi, insa numarul ar mai putea crește. Autoritațile…

- SNTGN Transgaz SA informeaza asupra faptului ca, potrivit Convocatorului ședinței Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) ce va avea loc pe 10 februarie 2019, societatea supune aprobarii achizitionarea de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica de specialitate in probleme…