Gravidele din Suceava, îndemnate să nască acasă. Spitalul județean s-a transformat în centru pentru tratarea COVID-19, iar maternitatea privată e închisă Gravidele din Suceava nu mai au maternitate in oraș, dupa ce Spitalul Județean a fost transformat in centru pentru ingrijirea bolnavilor de COVID 19, iar femeile care trebuie sa nasca in acesta perioada sunt indrumate fie sa nasca acasa, fie la alte spitale din regiune, unde de multe ori nu sunt primite pe motivul lipsei The post Gravidele din Suceava, indemnate sa nasca acasa. Spitalul județean s-a transformat in centru pentru tratarea COVID-19, iar maternitatea privata e inchisa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 2.738, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica joi la ora 13.00. Cel mai afectat județ este Suceava, cu 701 cazuri de COV-19, cu aproape 200 mai multe imbolnaviri decat in Capitala – unde se inregistreaza 505 cazuri confirmate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 3 decese din cauza COVID-19, printre acestea numaraandu-se și o femeie de 73 de ani din Suceava. Deces 66 Femeie, 73 de ani, jud. Suceava. S-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, probe care au fost testate la INCDMM Cantacuzino.…

- Un cadru medical ne-a contactat in numele colegilor sai și ne-a informat ca Spitalul Municipal din Blaj va fi transformat in centu județean de tratare a infecțiilor severe cu COVID-19, cu toate ca aceasta unitate medicala nu are actualmente in dotare echipamentul medical necesar și personalul nu dispune…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…

- Ziarul Unirea 52 de cadre medicale infectate cu COVID-19 la Spitalul Județean din Suceava. Unitatea va fi inchisa, dezinfectata și transforamta in spital pentru bolnavi 52 de cadre medicale infectate cu COVID-19 la Spitalul Județean din Suceava. Unitatea va fi inchisa, dezinfectata și transforamta in…

- UPDATE ORA 15.45: Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19. Vor fi aduși medici de la alte spitale și din alte județe”, a Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Spitalul Județean din Suceava a fost inchis,…

- Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava a implementat o linie semi-automata de testare COVID-19, care va fi predata Spitalului Judetean de Urgenta pentru infiintarea laboratorului de testare, a anuntat, miercuri, Biroul de presa al institutiei academice, citat de agerpres.ro. Aceasta linie de testare…

- Un barbat din Suceava, care s-a intors din Belgia, nu a intrat in izolare, așa cum solicitasera autoritațile. Intre timp, barbatul a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19, iar autoritațile fac ancheta epidemiologica, insa se pare ca barbatul a intrat in contact cu peste 1000 de persoane. Omul s-a intors…