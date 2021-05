Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil și-a certat iubita in direct la emisiunea pe care o prezinta alaturi de Razvan. Insarcinata in cinci luni, Gabriela Prisacariu a fost invitata la Neatza. Dani Oțil, comentarii acide la ținuta iubitei sale gravide Iubita lui Dani Oțil a defilat in platoul Neatza cu Razan și Dani, la rubrica…

- Dani Oțil și logodnica lui au anunțat alaltaieri pe rețelele de socializare ca urmeaza sa devina parinți. Ieri, Gabriela Prisacariu a revenit cu noi detalii despre sarcina, spunand ca este gravida in 16 saptamani, burtica incepand deja sa se cunoasca. Iata cand va deveni celebrul prezentator de la Antena…

- Logodnica lui Dani Oțil, Gabriela Prisacariu il face tatic pe prezentatorul matinalului Antena 1. Gabriela (28 ani) este insarcinata și urmeaza sa nasca la sfarșitul verii. Atat logodnica sa cat și Dani Oțil au publicat o poza relevanta, cu vedere la burtica de gravida a modelului, semn ca sarcina…