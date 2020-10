Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca se afla intr-o situație dificila, deoarece ea a validat lista de consilieri care ar fi ajuns in Primarie. Ea spune ca totul s-ar fi rezovlat daca ar fi caștigat alegerile, care au fost „fraudate”.Citește și: VIDEO - Pelerinajul…

- Premierul Ludovic Orban da asigurari ca autoritatile sunt pregatite sa intervina "la orice situatie" care ar putea aparea, pe fondul epidemiei de COVID-19, dupa inceperea noului an scolar. Acesta a declarat, sambata, la Ramnicu Valcea, ca Guvernul a avut "un dialog permanent cu conducerile unitatilor…

- Din imaginile postate pe Internet reiese ca unul dintre angajati nu poate lega nici doua vorbe, iar autorul postarii a scris ca la fata locului a venit pana la urma un alt echipaj medical, dar si politia. „Tinere, tu nu poti vorbi nici la telefon. Ei! Ati fost solicitati de o gravida. Esti beat, ce…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi, ca situatia in privinta scolilor este una dinamica si a aratat ca vor exista foarte multe situatii in care unul dintre parinti va avea dreptul la 75% din salariu pentru a sta acasa cu copiii care vor invata online. "Doamna ministru…

- Gospodinele au inceput deja pregatirile pentru sezonul rece, fie ca vorbim despre gemuri, compoturi sau zacusca. Una dintre cele mai importante intrebari toamna este “cand se pun muraturile pentru iarna” pentru a nu se strica. Iata raspunsul bucatarilor! Cand se pun muraturile pentru iarna pentru a…

- Marcel Ciolacu, sustine ca dupa sedinta in care nu s-a intrunit cvorum pentru a fi votata motiunea de cenzura „s-au limpezit apele in Parlament” si ca in Segislativ „nu mai exista gri, ci doar alb si negru”. Ciolacu afirma ca PNL are majoritate in Parlament si ureaza succes liberalilor „la putere”.…

- Situație de necrezut in Bacau: un pacient depistat pozitiv cu noul coronavirus a fost anunțat ca nu poate fi preluat de acasa pentru ca nu mai exista loc la spital. Cazul a fost anunțat de primarul Cosmin Necula, care solicita, inca o data, deschiderea celor doua etaje amenajate pentru pacienții de…

- Horoscop 2 August 2020 Berbec Iti vei imbunatați starea financiara prin unele tranzactii de succes pe care le vei face astazi, potrivit horoscop 2 August 2020. Iți vei dedica timpul liber familiei si te vei bucura de prezenta copiilor si a prietenilor dragi. Vor aparea unele perspective extrem…