- O femeie insarcinata, in varsta de 36 de ani, a murit la Spitalul Județean din Craiova. Tanara avea simptome de COVID-19 și a fost testata. In așteptarea rezultatelor, starea ei s-a agravat. Tanara din Bailești ar fi fost transportata cu o ambulanța la Spitalul Filantropia din Craiova dupa ce a acuzat…

- Regizoarea si dramaturgul Crista Bilciu a impartașit pe rețelele de socializare situația ingrozitoare prin care a trecut. Ea și intreaga familie – mama, tatal și bunica – au avut simptome de COVID-19. DSP a refuzat sa-i testeze pentru ca nu sunt contacți direcți ai unui caz pozitiv și le-a recomandat…

- Cazul femeii decedate care a fost declarata pozitiva la infectia cu Sars-Cov2 dupa prelevarea unui exsudat care nu era prevazut in metodologie a ajuns la un deznodamant. Dupa ce familia a refuzat sa ii ridice corpul intr-un sac si sa o duca pe ultimul drum urmand protocolul Covid, femeia este inmormantata…