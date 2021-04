Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din comuna Vințu de Jos și soțul acesteia au fost amendați cu suma de 1.000 de lei, de catre angajații primariei, pentru ca ar fi executat mai multe lucrari la fațada casei fara a avea autorizație de construție. Insa, soțul femeii era decedat de mai bine de 13 ani cand angajații primariei…

- Personalul medical, medico-sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie care au activat in timpul starii de urgenta si care au avut in evidenta sau sub tratament pacienti suspecti sau confirmati cu COVID-19, dar și personalul din asistența medicala comunitara implicat direct in transportul,…

- Ce amenda a primit o femeie din Alba care a refuzat sa poarte masca intr-un magazin: Ce explicație a dat magistraților Ce amenda a primit o femeie din Alba care a refuzat sa poarte masca intr-un magazin: Ce explicație a dat magistraților O femeie din orașul Cugir, sancționata de polițiști cu suma de…

- Astazi, 17 martie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 104 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 1 a fost atribuit Municipiului Sebeș, 2 comunei Garbova și cate 1 comunelor Doștat și Vințu de Jos. Localitațile…

- Polițiștii din Blaj au aflat in urma unui apel anonim la 112 ca intr-o familie are loc un conflict. Un tanar și-a batut prietena cu pumnii. Potrivit IPJ Alba, in dupa amiaza zilei de 11 martie 2021, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata, de catre o persoana care nu a dorit sa-și decline identitatea,…

- Comuna Șona din județul Alba ar putea intra in carantina, din cauza incidenței mari, dar și a condițiilor de transmitere comunitara COVID. DSP a transmis și primit avizul INSP pentru aceasta masura, iar decizia va fi luata in ședința Comitetului pentru Situații de Urgența. ”DSP Alba a intocmit analiza…

- In ziua de 25 februarie 2021, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Arad, polițiștii aradeni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare...

- Elvetia a fost condamnata de CEDO sa plateasca daune morale unei femei din Romania, pentru ca i-a aplicat o amenda prea mare pentru cersetorie pe un drum public din Geneva. Tanara sancționata este nascuta in anul 1992, este cetațean roman și are etnie roma.