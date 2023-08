Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, miercuri noapte, dupa ce ambulanta Serviciului Judetean Brasov in care se aflau a fost implicata intr-un accident, in municipiul Brasov, alaturi de un autoturism. Este vorba despre o pacienta, asistenta medicala si soferul autospecialei, scrie Rador.Accidentul in care…

- ACCIDENT RUTIER la Alba Iulia: O femeie lovita de o mașina, pe trecerea de pietoni O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut, luni, 21 august, in jurul orei 14.20, in Alba Iulia. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, femeia a fost lovita de un autoturism in timp ce traversa strada pe o…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, duminica seara, pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor PSI, in municipiu, pe Calea Moților. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un accident rutier in care ar fi implicate trei autoturisme, fara persoane incarcerate.Forțe…

- Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca, acolo unde un autoturism a intrat intr-un copac in afara parții carosabile. ”Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Traian…

- Ieri, 14 iunie 2023, in jurul orei 23.00, o femeie de 32 ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, in zona intersecției dintre strazile Calea Moților cu Albac din Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 30 ani, din orașul Abrud. In urma accidentului, o…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. UPDATE2: Accidentul rutier s-a produs intre o autoutilitara și un autoturism. Conducatorii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Printre victime se afla și un copil…https://www.bzi.ro/accident-rutier-la-scanteia-un-pieton-a-fost-acrosat-de-un-autoturism-4734936…

- ACCIDENT RUTIER intr-o intersecție din Alba Iulia: Barbat ranit dupa impactul dintre un autoturism și un moped. TRAFIC ingreunat Un accident rutier s-a petrecut joi, 31 mai, in jurul orei 13.20, in Alba Iulia. In accidentul rutier au fost implicate un autoturism și un moped. Accidentul rutier s-a petecut…