- Joi dimineața, la ora 08:19, pompierii au fost am fost solicitați sa intervina la un accident rutier produs pe autostrada A6, nodul de urcare pe A1. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala de descarcerare,…

- S-a dat alarma joi dimineata pentru salvarea unei persoane care a suferit un accident produs pe autostrada A6, nodul de urcare pe A1. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala de descarcerare, o ambulanța…

- Detasamentul de pompieri Urziceni a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare si o ambulanta SMURD la un accident rutier in care a fost implicat un autoturism, in localitatea Cosereni, judetul Ialomita.In sprijin intervine elicopterul SMURD Bucuresti si…

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un grav accident rutier in Jucu. Din primele informații, in accident sunt implicate un autocamion și doua autoturisme, iar trei persoane sunt incarcerate.„Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un grav accident rutier…

- ISU Timiș – la ora 11:54 au fost solicitați sa intervina la un accident rutier produs intre 1 autoturism și 1 microbuz de transport marfa aflat in mers, și 1 autoturism parcat pe marginea parții carosabile, in Municipiul Lugoj. La fața locului s-au deplasat de urgența 10 pompieri din cadrul Detașamentului…