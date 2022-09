Grav accident rutier în China: 27 de persoane au murit Douazeci si sapte de persoane au murit, duminica, intr-un accident rutier produs in sud-vestul Chinei, a anuntat televiziunea de stat CCTV, citata de AFP. "Este cel mai grav accident rutier de la inceputul anului. S-a intamplat pe o autostrada din provincia rurala Guizhou", a precizat CCTV. In auobuzul care s-a rasturnat pe o parte a drumului se aflau 47 de persoane. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

