Grav accident rutier în apropiere de Sighișoara Acesta s-a produs pe E 60, in dreptul localitatii Venchi, intre 2 autocamioane. Este vorba despre o coliziune intre un autotren și o autoutilitara, iar in urma impactului o victima de cod roșu a ramas incarcerata in autoutilitara, iar doua victime sunt de cod galben, toate de sex masculin. Victima incarcerata a fost extrasa de […] Articolul Grav accident rutier in apropiere de Sighișoara apare... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

