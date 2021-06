Grav accident rutier, aseara, la Brezoi-Valcea. A fost implicat un autotren de Constanta. O victima incarcerata

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DNCB, in apropierea localitații Chitila, județul Ilfov, a avut loc o coliziune in care au fost implicate 3 autovehicule.Potrivit primelor informații, o persoana a suferit leziuni grave, este conștienta și primește ingrijiri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DNCB, in apropierea localitații Ștefaneștii de Jos, județul Ilfov, a avut loc o coliziune in care au fost implicate 4...

- Traficul a fost blocat luni dimineata, pe DN7, in zona localitatii Caineni, in urma unui accident in care au fost implicate trei autocamioane si patru autoturisme. ”Pe DN 7 Sibiu – Ramnicu Valcea, la kilometrul 237+400, in zona localitatii Caineni, judetul Valcea, a avut loc un eveniment rutier in care…

- Motociclist, ranit grav, intr un accident rutier produs pe DN4.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 4 Bucuresti Oltenita, in apropierea localitatii Frumusani km. 24 , judetul Calarasi, a avut loc o coliziune intre un autoturism si o motocicleta.Evenimentul…

- Accident rutier grav in judetul Prahova. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Bucuresti Brasov, la kilometrul 94 700 de metri intersectie cu DJ 101 R , in apropierea localitatii Cornu, judetul Prahova, s a produs o coliziune intre doua autoturisme, eveniment…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 Oradea-Borș, in comuna Borș, județul Bihor, a avut loc o coliziune intre un autocamion și un autoturism. Potrivit primelor date, o persoana a suferit leziuni, fiind evaluata medical la fața locului. Traficul rutier…

- Eveniment Accident rutier pe E70, intre Vitanești și Vaceni/ Trei mașini implicate, posibil cinci victime aprilie 11, 2021 16:24 Circulația este blocata pe E70, intre localitațile Vitanești și Vaceni, in urma unui accident rutier, care a avut loc cu puțin timp in urma, in care au fost implicate trei…

- Trei persoane, intre care doi minori, au fost ranite intr-un accident produs sambata pe DN7, in zona municipiului Ramnicu Valcea, in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres. "Centrul INFOTRAFIC…