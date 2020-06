Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a luat foc in timpul deplasarii, șoferul reușind sa traga pe dreapta și sa se salveze. Incidentul s-a petrecut in localitatea aradeana Pecica. „Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit cu un echipaj de stingere cu apa și spuma și patru pompieri in orașul Pecica, pentru lichidarea unui…

- Un baietel in varsta de numai 2 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost acrosat de o masina pe drumul judetean 709, in localitatea bihoreana Batar. The post Atenție la copii! Copil de 2 ani, lovit de o masina in vestul țarii. Micuțul a iesit in fuga pe sosea appeared first on Renasterea banateana .

- Un grav accident de circulație s-a petrecut astazi in zona localitații aradene Cruceni. Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat de pe breteaua de coborare de pe autostrada A1. La fața locului s-au deplasat de urgența un echipaj de descarcerare din cadrul ISU Arad și un echipaj SMURD,…

- Caz șocant in județul Hunedoara. Doi copii sunt acuzați ca au aruncat un caine de pe acoperișul unui bloc. Localnicii din Vulcan au sunat, sambata dupa-amiaza, la 112 pentru a reclama ca niste copii au aruncat un caine de pe acoperisul unui bloc, cu 10 etaje. The post Caz șocant, in vestul țarii.…

- Accident in județul Hunedoara, in urma caruia un biciclist a fost grav ranit. O șoferița de 53 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Crișcior, din direcția Crișcior – Brad, la intersecția DN 74 cu un drum secundar, a acroșat cu ... The post Un biciclist de 76 de ani din vestul…

- Accident mortal in județul Hunedoara. Un șofer in varsta de 50 de ani, care conducea un autoturism pe strada 1 Decembrie 1918, din Petroșani, la trecerea de pietoni din dreptul unei stații de alimentare cu carburanti, nu a acordat prioritate de trecere ... The post Accident mortal, pe trecerea de pietoni,…

- Un accident rutier avut loc la Reșița, langa un centru comercial. In urma impactului dintre un autoturism care a intrat practic sub un TIR o persoana a ramas incarcerata. Au ajuns de urgența la fața locului doua echipaje de pompieri cu o autospeciala ... The post Accident: O mașina a intrat sub un TIR…

- Duminica, un barbat de 65 de ani, din Petrila, a murit intr-un accident rutier petrecut pe Drumul National 7, la iesirea din Orastie spre Deva. The post Accident rutier mortal in vestul țarii. Un sofer s-a rasturnat cu masina appeared first on Renasterea banateana .