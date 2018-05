Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cu urmari terifiante a avut loc in cursul noptii de luni spre marti, in judetul Timis. O femeie si patru barbati si-au gasit sfarsitul, dupa ce masina in care se aflau, impreuna cu un copilas, a parasit soseaua si s-a rostogolit pe un camp, lovindu-se de o cale ferata dezafectata, conform…

- Patru oameni au murit pe loc, iar un al cincilea la spital, in timp ce un copil de opt ani a fost ranit in urma unui accident rutier care a avut loc in noaptea de luni spre marti in judetul Timis, relateaza News.ro.

- Accident la o trecere la nivel cu calea ferata, in care au fost implicate un TIR și un tren de calatori in care se aflau aproximativ 400 de persoane. Acesta circula pe ruta Timișoara – București. Locomotiva și TIR-ul au fost avariate, iar mecanicul, ranit. Seful Serviciului Siguranta Circulatiei din…

- Accident groaznic in Malta, in urtma caruia doi turiști au decedat, iar alți șase au fost grav raniți. Un autobuz cu etaj fara acoperis a lovit crengile unui copac dintr-o zona turistica, a informat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de DPA si Reuters. Autobuzul pentru turisti se deplasa in…

- Autocarul echipei de juniori de la Humboldt Broncos, care avea 28 de pasageri, a avut vineri un accident teribil, iar 14 hocheiști canadiei au murit. Potrivit presei din SUA, care citeaza polția canadiana, copiii aveau varste intre 16 și 21 de ani, iar in acest moment sunt cel puțin 14 morți și mai…

- Doua persoane și-au pierdut viața pe o șosea ce leaga Oradea de Arad, iar alte doua au fost grav ranite. Tragedia a avut loc joi, seara. Un autovehicul in care se aflau trei persoane a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost puternic, conducatorul auto ramanand incarcerat. Acesta…

- 11 persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters, citat de bzi.ro. „Putem confirma ca un…