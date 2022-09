Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipaje de salvatori au intervenit, duminica, in judetul Bistrita-Nasaud, unde a fost semnalata o masina in raul Bistrita. In interior au fost gasite doua persoane decedate.„Pompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri Bistrita cu autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un grav accident rutier petrecut pe Calea Moților din Cluj-Napoca, in urma caruia un barbat a murit. Apelul de urgența a venit la ora 6:18, iar la fața locului s-au deplasat doua autospeciale, precum și un echipaj…

- FOTO VIDEO| ACCIDENT cumplit la Cluj Napoca: Un tanar de 25 de ani a murit, dupa ce s-a izbit violent cu mașina de un stalp FOTO VIDEO| ACCIDENT cumplit la Cluj Napoca: Un tanar de 25 de ani a murit, dupa ce s-a izbit violent cu mașina de un stalp Un accident rutier extrem de grav a avut loc in dimineața…

- Un barbat a murit astazi dupa ce a cazut de la mare inalțime, de pe o antena radio, in apropierea localitații Ianova, in județul Timiș. „In jurul orei 10:50, polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in localitatea Ianova din județul Timiș, un barbat…

- Un nou accident s-a produs astazi pe DN 6, in zona localitații carașene Armeniș. In urma ciocnirii dintre un TIR și un automobil, doua persoane au fost ranite. La fața locului s-au deplasat o ambulanța SMURD, o autospeciala pentru descarcerare și una pentru stins incendii din cadrul Detașamentului de…

- Un tanar de 30 de ani a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul al IV-lea al unui bloc de locuinte din Cluj-Napoca. „Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara pentru a acorda primul ajutor calificat unui barbat cazut de la inaltime pe strada Taberei din municipiul…

- Un stalp din beton s-a prabușit peste un autoturism, in urma unui accident rutier, pe strada Poetului din Arad. O persoana a fost transportata la spital cu o ambulanța. „Detașamentului de pompieri Arad intervine cu o autospeciala pentru asigurarea masurilor PSI (stalp cazut pe autoturism) in urma unui…