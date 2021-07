Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este intens pe Autostrada Soarelui, vineri, de la primele ore ale dimineții. Pe anumite tronsoane se circula deja in coloane. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunța ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe sensul catre litoral, valorile de trafic sunt intense. Polițiștii ii sfatuiesc…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, vineri dimineața, pe A2, in care au fost implicate 20 de autoturisme. Accidentul s-a produs pe sensul București-Constanța, in zona localitații Medgidia, iar traficul este blocat pe sensul catre litoral. Potrivit Centrului Infotrafic al…

- Un sofer de TIR roman a facut prapad pe o autostrada din Franta, dupa ce a pierdut controlul autovehiculului și a ajuns pe contrasens. O persoana a murit, iar noua au fost ranite in urma accidentului in care au fost implicate doua camioane și patru autoturisme. Accident cumplit a avut loc, miercuri,…

- Un tanar a murit pe loc, iar alți doi au fost raniți, miercuri dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac, in localitatea Bucecea, din județul Botoșani. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 29C, in zona localitații Bucecea, județul Botoșani.…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, intr-un accident care a avut loc pe DN 65 Slatina-Pitești, in care au fost implicate patru mașini. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 65 Slatina-Pitești, in zona localitații Negreni, județul Olt. Din primele date, patru…

- Doua persoane au murit și mai mulți copii au fost raniți, joi dimineața, in urma unui accident in care au fost implicate un microbuz școlar si un autoturism, in Dambovița. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 71 Targoviște-Sinaia, in apropierea localitații Aninoasa,…

- Doua persoane au murit și mai mulți copii au fost raniți, joi dimineața, in urma unui accident in care au fost implicate un microbuz școlar si un autoturism, in Dambovița. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 71 Targoviște-Sinaia, in apropierea localitații Aninoasa,…

- 16 persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident, in care au fost implicate un microbuz și un autocamion, care a avut loc in localitatea Vanatori, din județul Iași. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, circulația a fost intrerupta…