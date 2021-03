Grav accident pe DN13A Sovata-Sângeorgiu de Pădure Un autoturism a acroșat un minor in varsta de 14 ani , care incerca sa traverseze partea carosabila pe DN13 A in apropierea localitații Chibed. In urma impactului pietonul a fost grav ranit, fiind transportat cu elicopetrul SMURD la Unitatea de Primiri Urgențe. Circulația se desfașoara dirijat, pe un sens, cel puțin 30 de minute. Sursa romania 24.ro Grav accident pe DN13A Sovata-Sangeorgiu de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

