Grav accident pe DN1. Trafic blocat pe Valea Prahovei

- Traficul rutier este blocat, luni dimineata, pe DN 1, la Azuga, din cauza unui accident in urma caruia doua persoane au fost ranite, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. In eveniment au fost implicate un autoturism și o autoutilitara, conduse de un barbat de 50 de ani si un…

- Traficul auto a inceput sa creasca, luni, pe Valea Prahovei si pe alocuri se circula in coloana intre statiunile Predeal si Busteni, pe sensul Brasov catre Bucuresti al DN 1. Potrivit Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane, valorile de trafic sunt in ușoara creștere și pe…

- O valiza suspecta a fost semnalata vineri dimineata langa statia de taxare din Vama Giurgiu, echipele SRI intervenind pentru verificari conform procedurilor standard. ”In urma unui apel la 112, a fost raportata o valiza suspecta in apropierea vamii Giurgiu, langa statia de taxare, pe sensul de iesire…

- Patru persoane au fost ranite, marti, intr-un accident rutier care s-a produs in Braila, fiind implicate trei autoturisme. Trei dintre victime sunt incarcerate, una fiind inconstienta. Traficul pe DN 2B este blocat. Potrivit primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Braila,…

- Traficul este blocat, sambata, pe DN 14B, in județul Alba, unde doua mașini au fost implicate intr-un accident soldat cu patru raniți. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 14B, in zona localitații Cistei, județul Alba. Doua mașini fost…

- Traficul prin punctul de intrare in tara a fost blocat, marți dimineața, atat pe sensul de intrare in Romania, cat si pe sensul de iesire din tara, iar vehiculele dirijate spre Punctul de trecere a frontierei Bors ll, pentru ca la Vama Borș I are loc o acțiune comuna a procurorilor din Romania si Ungaria,…

- Traficul este blocat luni dimineata pe DN2, in localitatea buzoiana Costesti, din cauza unui accident soldat cu decesul unei persoane. “Circulatia rutiera este blocata in prezent pe ambele sensuri de mers ale DN2, in localitatea Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un accident rutier, in care au…

