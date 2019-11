Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite, in urma unui accident rutier petrecut, vineri seara, pe un drum din comuna Dumesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, informeaza Agerpres.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea a anuntat ca un accident rutier a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN 64, in localitatea Tatarani, comuna Babeni. In accident au fost implicate un microbuz de transport persoane si un TIR care transporta tabla, opt persoane fiind ranite, sapte fiind…

- Opt persoane au fost ranite, vineri dupa-amiaza, intr-un accident produs pe DN 64, in zona localitatii Tatarani, judetul Valcea, dupa ce un microbuz de persoane a lovit din spate un TIR care transporta tabla. Traficul este ingreunat in zona.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea…

- Un autoturism in care se aflau trei persoane a fost lovit de un tren de calatori, marti, la o trecere la nivel cu calea ferata din localitatea argeseana Titesti. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (...

- Salvatorii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta au fost solicitati sa intervina in urma unui accident rutier, care s-a produs vineri, 4 octombrie, in preajma localitatii Fundul-Galbenei, raionul Hancesti.

- Doua persoane au fost ranite si transportate la spital, vineri dimineata, intr-un accident produs pe DN 7, in localitatea Budesti, in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, scrie Agerpres. Potrivit…

- Un accident de circulație, soldat cu ranirea grava a trei persoane, a avut loc in cursul nopții de sambata – 21 septembrie, in jurul orei 22 in localitatea Popeni, comuna Mirșid. Un autoturism, in care se aflau trei persoane, a intrat intr-un cap de pod. La fața locului au intervenit pompierii de la…

- Autoritațile au fost alertate prin 112 cu privire la producerea unui accident pe Transfagarașan, in județul Argeș. Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența, un sigur autoturism a fost implicat... The post Accident pe Transfagarașan. O femeie și un copil de 4 ani, raniți appeared…