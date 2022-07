Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul rutier soldat cu patru victime, printre care si soferul unuia dintre autovehiculele implicate in impact, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, 22/23 iulie, si a dus la blocarea traficului rutier pe DN 7 / E 81, in Ramnicu Valcea.

- Accidentul rutier soldat cu patru victime, printre care si soferul unuia dintre autovehiculele implicate in impact, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, 22/23 iulie, si a dus la blocarea traficului rutier pe DN 7 / E 81, in Ramnicu Valcea.

- UPDATE: „In data de 03 iulie a.c., am fost sesizați cu privire la faptul ca, pe drumul național DN 24 D, din localitatea Grivița, a avut loc un accident rutier soldat cu victime. Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, un barbat in varsta de 23 de ani, din comuna Epureni,…

- Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit in aceasta dimineata la un grav accident rutier petrecut la iesire din localitatea Ciucea spre Cluj Napoca.Potrivit ISU Cluj, apelul de urgenta a fost primit in jurul orei 7:10, iar pentru misiune au fost mobilizate o autospeciala si un echipaj…

- Un grav accident rutier s-a produs sambata in județul Hunedoara, soldat cu șapte victime, printre care un copil inconștient. Autoritațile au fost in alerta. Accidentul rutier a avut loc in localitatea Carnești, județul Hunedoara. In accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau opt persoane,…

- Patru persoane au suferit leziuni și au fost transportate la spital in urma coliziunii a doua autoturisme. Dintre cele patru persoane care au necesitat transportul la Unitatea Primire Urgențe a Spitalului Județean Suceava doua sunt minore. Accidentul a avut loc duminica la amiaza, in Bunești. In ...

- Un șofer a cazut cu motocicleta intr-o rapa de 4 metri in Rachițele, Cluj! Accidentul a fost soldat cu doua victime care au fost transportate la spital cu o ambulanța, respectiv un elicopter SMURD.

- Un sofer din Bihor implicat intr-un accident rutier soldat cu moartea unei femei de 61 ani a fost trimis in judecata doar pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce ancheta penala a fost compromisa de o eroare a anchetatorilor. Accidentul rutier s-a produs in dupa-amiaza zilei de 15 noiembrie 2016,…