- Biroul Poliție Autostrazi A1 Deva-Nadlac a fost sesizat, azi-dimineața, in jurul orei 06:20, despre producerea unui accident rutier soldat cu victime pe A1 la km 426 C2, in zona ieșirii de pe autostrada inspre localitatea Margina, in care sunt implicate doua mașini. Un barbat in varsta de 40 de ani…

- Un grav accident de circulație a avut loc noaptea trecuta in Arad, pe Autostrada A1 Deva-Nadlac. In urma impactului, o mașina a luat foc, iar un barbat și un copil de doar trei ani au murit pe loc. Alte cinci victime au fost transportate de urgența la spital.

- Un autovehicul a luat foc.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Nadlac al autostrazii A1 Deva Nadlac, la kilometrul 526, in zona localitatii Sagu, judetul Arad, s a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului…

- Traficul pe autostrada A1 este blocat la km 459, sensul de mers Timișoara – Lugoj, dupa ce in nodul rutier Balinț, la ieșirea spre Lugoj, un TIR a oprit pe banda de urgența dupa ce a ratat ieșirea de pe A1 spre autostrada A6. Șoferul unui alt TIR a patruns pe banda de urgența și ... The post Trafic…

- O persoana a murit iar alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri dimineata pe DN2 E85, la iesirea din Ramnicu Sarat catre Focsani, informeaza News.ro. Evenimentul rutier s-a petrecut dupa ce un barbat de 33 de ani din Vrancea aflat la volanul unui microbuz a intrat…

- Un accident rutier mortal a avut loc duminica dimineața pe autostrada A1, in apropiere de localitatea Ilia, județul Hunedoara. Cele 3 echipaje ale Sectiei de Pompieri Ilia, specializate in descarcerare, prim ajutor si stingere, au gasit pe autostrada A1 la km 394, la locul impactului dintre o autoutilitara…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dimineața, pe raza localitații Muntenii de Sus. Din primele informații se pare ca un autoturism marca Ford Focus, in care se aflau trei persoane, s-a izbit frontal de un autocamion, iar in urma impactului a rezultat ranirea grava a soferului, un barbat in…

