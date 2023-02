Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA… In aceasta seara, la un bar din localitatea Barboși, comuna Hoceni, mai multe persoane s-au luat la bataie, altercația fiind sesizata la 112 de catre martorii speriați de furia cu care au inceput sa se atace protagoniștii. „A sunat lumea la Poliție, la Salvare. Erau doua grupuri și nu știm de…

- Pompierii militari au intervenit, duminica seara, dupa ce un autocar cu pasageri s-a rasturnat in sant pe DN 29, intre Salcea si Dumbraveni (la 18 km de Suceava), a informat ISU Suceava. Sursa citata a precizat ca in autocarul rasturnat se aflau sase persoane, niciuna dintre acestea neavand nevoie de…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineața pe o autostrada din Slovenia, provocand moartea a trei romani și ranirea altor 4. Ministerul Afacerilor Externe a comuncat ca Ambasada Romaniei la Ljubljana, Republica Slovenia, a fost notificata de catre autoritațile locale cu privire la producerea…

- Accident rutier produs in municipiul Iasi, șos. Nicolina, Pod Nicolina, intre un autoturism și un TIR. In urma evenimentului rutier au rezultat 4 victime, persoanele sunt conștiente, blocate in autoturism. Din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași intervine o o autospeciala de intervenție cu modul…

- Au fost momente de teroare pe o autostrada de langa Padova, Italia, acolo unde un autocar care plecase din Roma și se indrepta catre Romania, Botoșani s-a rasturnat. La fața locului au fost solicitate de urgența mai multe echipaje medicale pentru a oferi primul ajutor victimelor. In ce stare se afla…

- Doua persoane au ajuns in aceasta dimineața la spital in urma unui accident rutier produs intre doua autoturisme, in zona Biliești. ,,Astazi,16.02.2023, in jurul orei 8:50, SAJ Vrancea primește un apel pentru un accident rutier in zona Biliești cu doua autoturisme implicate. La solicitare se deplaseaza…

- NEATENȚIE… Traficul de pe bulevardul Ștefan cel Mare din municipiul Vaslui, din direcția spital – centru, a fost blocat minute in șir dupa ce un accident a avut loc in fața Liceului cu Program Sportiv. Din primele informații, o persoana a fost lovita de o mașina pe trecerea de pietoni. La fața locului…

- ALERTA… Un grav accident rutier a avut loc in urma cu puține minute la granița județului Vaslui cu Neamț. Din primele informații se pare ca au fost doua mașini implicate. Intr-un autoturism se aflau o femeie impreuna cu doi copii. Doua victime se afla in stare de inconștiența. „Evenimentul rutier s-a…