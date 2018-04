Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane, trei adulti si patru copii, au fost ranite, sambata, in urma unui accident provocat de o soferita in localitatea Bobota, judetul Salaj.Din primele cercetari, a rezultat ca o femeie de 36 de ani, din comuna Maeriste, in timp ce conducea autoturismul prin localitatea Bobota, la intersectia…

- Un accident rutier a avut loc in a dopua zi de Paste in municipiul Constanta. Trei copii au fost raniti in accident. Potrivit IPJ Constanta, in data de 09 aprilie, in jurul orelor 18.35, o femeie, in varsta de 40 de ani, din Constanta a condus auto marca Opel, pe Soseaua din Vii din Constanta. In momentul…

- Potrivit precizarilor facute miercuri, de purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, Maria Cristea, la intrarea in localitatea Garbou, un autoturism a intrat intr-un parapet metalic. "Cauza a fost neadaptarea vitezei de deplasare la conditiile de drum, respectiv…

- Carambol pe autostrada A1 București - Pitești, dupa ce un sofer grabit a intrat cu viteza in mai multe mașini care incetinisera pentru ca traficul era ingreunat de o tamponare. Din primele informații, doi copii și un adult au ajuns la spital in urma impactului. Șoferii spun ca autostrada era acoperita…

- La data de 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp ce conducea…