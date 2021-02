GRAV accident în Rodna! Un tânăr în stop cardio respirator Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in Rodna. Trei tineri au fost implicați, iar unul a ramas prins intre fiarele mașinii. Acesta a fost gasit in stop cardio respirator. Un grav accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in localitatea Rodna. Se pare ca o mașina gonea cu viteza – martorii susțin ca avea peste 100 la ora- iar șoferul ar fi pierdut controlul volanului. Trei tineri au fost implicați in accident. Unul a ramas prins intre fiarele mașinii, fiind gasit in stop cardio respirator. ”Echipajele au gasit la locul accidentului, trei victime dintre care doua conștiente,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

