- La locul evenimentului s-au deplasat patru echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului de pompieri Piatra-Neamt, cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de interventie de capacitate medie, o ambulanta SMURD de terapie intensiva mobila si o ambulanta SMURD de prim ajutor. Totodata, au fost…

- Scene șocante s-au petrecut joi dimineața, pe un drum din Neamț. O adolescenta de 16 ani a fost zdrobita de un șofer in varsta de 26 de ani. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic, iar fata a murit pe loc, informeaza libertatea.ro.

- Tragedie în Neamț noaptea trecuta. Un tânar a murit nevinovat, iar o tânara de 25 de ani este în stare grava dupa ce un bolid a intrat pe contrasens și a spulberat mașina în care se aflau.

- Tragedia s-a petrecut in localitatea Segarcea. Adolescentul traversa strada in fuga, prin loc nepermis si fara sa se asigure in momentul in care a fost lovit in plin de un sofer in varsta de 21 de ani. In urma impactului, baiatul de 16 ani a murit pe loc. Soferul nu consumase bauturi alcoolice…

- Accident grav in raionul Orhei. Un biciclist a murit pe loc, dupa ce a fost lovit violent de un automobil, la volanul caruia se afla un sofer de 20 de ani.Victima avea 32 de ani.Tragedia a avut loc aseara, in jurul orei 22:00, pe traseul dintre satele Jora de Sus și Jora de Mijloc.

- Un grav accident a avut loc in aceasta seara, in Savinești, județul Neamț. Un TIR incarcat cu lemne a ieșit de pe partea carosabila și s-a izbit de un gard aflat pe marginea șoselei, dupa care a intrat violent intr-o casa.

- Accident cumplit in Neamt, miercuri seara, intre 3 TIR-uri la Castelul de apa, in zona Roman. Din primele cercetari, se pare ca șoferul unui camion care transporta ciment, un tanar de 27 de ani, din Bicaz Chei, era insoțit in cabina de o tanara de 23 de ani, din Tașca. La un moment dat, se presupune…

- Ilie Mitea, fost prefect de Sibiu, fost prefect de Neamț și fost șef la Agenția Domeniilor Statului, a murit joi noaptea, puțin inainte de ora 22, intr-un accident rutier petrecut pe DN7, in zona localitații Milcoiu, Valcea. Fostul prefect de Neamț se afla intr-un autoturism Ford, alaturi de un om de…