Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in localitatea argeșeana Rudeni. O fata de 12 ani și-a pierdut viața, iar șase persoane au fost ranite, inte care și copii, dupa ce o mașina a intrat intr-un TIR. Accidentul s-a produs in jurul orei 5.30, pe DN 73, in zona localitatii Mihaesti, satul Rudeni, din judetul Arges. Un TIR si o masina…

- Trei persoane au fost ranite, vineri dimineața, intr-un accident in care au fost implicate patru mașini, in județul Brașov. Traficul rutier este blocat in ambele sensuri pe DN13. Potrivit Centrul Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 13, la kilometrul 19+200, la ieșire din localitatea…

- Un barbat a murit și cinci persoane au fost transportate la spital in urma unui accidentului care a avut loc marți dimineața, in jurul orei 6.30. Accidentul a avut loc pe DN 1, la km 241, intre localitatile Beclean si Dridif din judetul Brasov, fiind implicate 3 autovehicule. Un barbat a murit si alte…

- Doua persoane au murit, iar cinci au fost ranite intr-un accident care a avut loc, duminica, pe DN 19 Oradea-Carei, in județul Bihor. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accident s-a produs la kilometrul 9+200 de metri, la ieșire din localitatea Biharia. ISU Crișana a mobilizat de urgența…

- O ambulanța aflata in misiune a fost implicata, luni dimineața, intr-un accident pe DN 2, in județul Neamț. Patru persoane au fost ranite. Potrivit IPJ Neamț, mașina, condusa de un tanar, de 24 de ani, din județul Bacau, a intrat in coliziune cu o ambulanța, condusa de un barbat de 41 de ani, din Ion…

- Doua microbuze și un autoturism au fost implicate intr-un accident produs, miercuri dimineața, in județul Suceava. Șapte persoane primesc ingrijiri medicale la fața locului. Conform ISU Suceava, accidentul s-a petrecut la trecerea la nivel cu calea ferata in Gura Humorului. Un microbuz a lovit din spate…

- Doua persoane și-au pierdut viața, marți, in urma unui accident care a avut loc in apropierea localitații Leu, din județul Dolj, in care au fost implicate un TIR și un autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, coliziunea frontala s-a produs pe DN 6 Craiova-Caracal. Doua persoane…

- Patru persoane au fost ranite, vineri, intr-un accident care a avut loc pe DN 65 Slatina-Pitești, in care au fost implicate patru mașini. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 65 Slatina-Pitești, in zona localitații Negreni, județul Olt. Din primele date, patru…