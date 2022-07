Un grav accident rutier s-a produs, marți dupa-amiaza, pe DN 18, in județul Maramureș. Din primele date, șoferul unui autocar a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat cu autocarul in gardul unei case. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 18, in zona localitații Moisei, județul Maramureș. Conducatorul […] The post Grav accident in Maramureș. Un autocar scapat de sub control a intrat in gardul unei case. A fost activat Planul Roșu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .