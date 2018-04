Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane, trei adulți și patru copii, au fost ranite, in urma unui accident care a avut loc in localitatea Boboga din județul Salaj. Accidentul a fost provocat de o șoferița, care a efectuat un viraj fara sa se asigure. Din primele cercetari se pare ca o femeie de 36 de ani, din comuna Maeriste,…

- Accidentul a avut loc pe autostrada 35, in apropiere de provincia Saskatchewan. Un autocar in care se aflau componentii echipei de hochei pe gheata The Humboldt Broncos a intrat in coliziune cu un autocamion. Din cele 28 de persoane aflate in autocar, 14 au murit, inclusiv soferul. Ceilalti…

- Opt persoane care se aflau intr-un autoturism de cinci locuri au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, dupa ce femeia aflata la volan a adormit si a intrat cu vehiculul intr-un stalp, pe DN 7, in judetul Arad. Intre raniti se afla si patru copii, starea acestora fiind stabila.Accidentul a avut…

- Un accident de circulație, in care au fost implicate doua autovehicule, s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 08:25, pe DN17, pe raza localitații bistrițene Uriu. Potrivit primelor informații, in accidentul rutier au fost implicate doua autovehicule – un autoturism (in care se aflau doua persoane…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC.Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez, anunța News.ro. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul…

- Seful Serviciului Comunicatii si Informatica de la Inspectoratul Judetean de Politie din Brasov, comisarul sef Ion-Cristin Gojnea, a fost implicat in accidentul de joi seara la Brasov, in urma caruia sase persoane, intre care doi copii, au ajuns la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.